Осужден мужчина, убивший тюменку ради автомобиля

Тюменский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 33-летнего жителя Сладковского района. Тюменской области. Мужчина был признан виновным в разбое и убийстве.

В 2018 году он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражу денег у своего деда, побои и управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В апреле 2019 года он познакомился с 42-летней женщиной и стал совместно проживать с ней в Тюмени. В июне 2019 года он решил убить сожительницу в безлюдном месте и завладеть ее автомобилем Hyundai Cetz.

Вечером 28 июня он попросил сожительницу отвезти его в Сладковский район под предлогом похорон родственника, хотя на самом деле все родственники были живы. В дороге мужчина сам сел за руль и на территории Ишимского района задушил женщину, после чего уехал с места происшествия на ее машине.

Когда женщина не вышла на работу, ее коллеги стали беспокоиться, связались с родными. Сестра пропавшей обратилась в полицию.

Было возбуждено уголовное дело, 6 июля мужчина был задержан в Казанском районе, а после по решению суда заключен под стражу. Он показал место сокрытия трупа.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, суд назначил ему 15 лет колонии строгого режима.