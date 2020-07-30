В Заводоуковске водитель легковушки сбил бабушку и внучку на электросамокате

17:20 30 июля 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Дорожная авария произошла в Заводоуковске вчера, 29 июля, на улице Совхозной. 

Автомобиль "Лада" под управлением 37-летнего водителя сбил выехавший с тротуара на проезжую часть электро самокат под управлением 68-летней женщины. На электро самокате в качестве пассажира ехала трехлетняя девочка.

"В результате ДТП бабушка и внучка получили травмы различной степени тяжести", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Теги: дети , ДТП
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Август, 2020