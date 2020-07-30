В Заводоуковске водитель легковушки сбил бабушку и внучку на электросамокате

Дорожная авария произошла в Заводоуковске вчера, 29 июля, на улице Совхозной.
Автомобиль "Лада" под управлением 37-летнего водителя сбил выехавший с тротуара на проезжую часть электро самокат под управлением 68-летней женщины. На электро самокате в качестве пассажира ехала трехлетняя девочка.
"В результате ДТП бабушка и внучка получили травмы различной степени тяжести", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
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