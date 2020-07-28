Тюменца задержали за незаконную рубку берез

В Тюмени в полицию поступило сообщение о незаконной рубке леса на территории поселков Тюнево и Андреевский. Правоохранителями был остановлен транспорт, перевозивший древесину, водитель которого не смог предоставить документов, разрешающих перевозку берез.

Как было установлено, 40-летний тюменец с апреля по июль этого года незаконно вырубил 50 деревьев, древесину он намеревался продать.

"Установлена причастность мужчины еще к четырем эпизодам аналогичного преступления. Сумма ущерба, причиненного лесному хозяйству, составила порядка 190 тысяч рублей", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области. Возбуждено уголовное дело.