Жителя Тюменской области обвиняют в покушении на убийство 16-летнего подростка

Жителю села Большое Сорокино Сорокинского района предъявлено обвинение в покушении на убийство подростка. Инцидент произошел ночью 27 июля.
20-летний мужчина пришел в дом, где 16-летний подросток находился один. Молодые люди поссорились, и мужчина ударил несовершеннолетнего в живот кухонным ножом.
"Решив, что парень умер, обвиняемый вышел из дома и закрыл дверь снаружи на замок. Потерпевший выломал дверь и добрался до соседа, который вызвал скорую и сотрудников правоохранительных органов. В настоящий момент подросток находится в тяжелом состоянии в больнице", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.
Нападавший мужчина был задержан, уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), расследование продолжается.
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