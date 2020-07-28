Жителя Тюменской области обвиняют в покушении на убийство 16-летнего подростка

Фото предоставлено СУ СКР по Тюменской области

Жителю села Большое Сорокино Сорокинского района предъявлено обвинение в покушении на убийство подростка. Инцидент произошел ночью 27 июля.

20-летний мужчина пришел в дом, где 16-летний подросток находился один. Молодые люди поссорились, и мужчина ударил несовершеннолетнего в живот кухонным ножом.

"Решив, что парень умер, обвиняемый вышел из дома и закрыл дверь снаружи на замок. Потерпевший выломал дверь и добрался до соседа, который вызвал скорую и сотрудников правоохранительных органов. В настоящий момент подросток находится в тяжелом состоянии в больнице", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Нападавший мужчина был задержан, уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), расследование продолжается.