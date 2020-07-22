Тюменский пенсионер убил спящую сожительницу

Обвинение в убийстве женщины предъявлено жителю села Горьковка Тюменского района.
По версии следствия, в ночь с 20 на 21 июля пенсионер нанес своей спящей сожительнице множество ударов ножом в грудь. Женщина скончалась. Сообщается, что мужчина совершил убийство на почве личной неприязни.
Было возбуждено уголовное дело, расследование продолжается, сообщает СУ СКР по Тюменской области.
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