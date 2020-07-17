Тюменца разыскивают за склонение девушки к наркотикам

Фото предоставлено СУ СКР по Тюменской области

В Тюмени разыскивается 21-летний Дим Камалов. Молодой человек подозревается в склонении несовершеннолетней к употреблению наркотиков.

По версии следствия, 11 июля 2020 года Камалов склонил девушку к потреблению наркотических средств, после чего она оказалась в больнице. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ст.230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств), сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Последний раз Дима Камалова видели 15 июля утром на 15-м километре Тобольского тракта в районе шиномонтажной мастерской. Молодой человек попросил у работника мастерской мобильный телефон, чтобы позвонить домой. Также он интересовался наличием банковской карты для перевода для него денег.

Информацию о местонахождении Дима Камалова просят сообщать по телефонам 8 (3452) 79-40-14, 79-40-10, 8-922-001-42-47.