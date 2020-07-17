Жителям Аксарки и еще двух ямальских поселков грозит отравление водой из Оби

В воде реки Обь в районе села Аксарки обнаружены бактерии, которые образуются при гниении отходов жизнедеятельности животных. Число этих бактерий в последних пробах превышает допустимые показатели в 40 раз, сообщает Муксун.FM.



"Жидкость обильно хлорируют. Между тем вода из Аксарки доставляется в соседние поселки Харсаима и Горнокнязевска. Если сейчас не начать решать проблему, отравление жителей не за горами", - отмечают в отделении "Единой России" в ЯНАО.

Появлению бактерий поспособствовало открытие в 2014 году животноводческого комплекса. По мнению местных депутатов, откладываемые отходы животных спустя время начали стекать в Обь. Между тем вода из реки обрабатывается очистными сооружениями, а потом доставляется в дома жителей.



"Уже два года этот комплекс без владельца, документы не оформлены. Вполне вероятно, что очистные установки могут забиться отходами. Это очень опасно для населения. Многие ведь пьют воду сырой", - говорит эколог Наталья Дмитриева.

Проблема существует уже два года. Однако за это время она так и не была решена.