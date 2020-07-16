На улице Монтажников скорая не дала уехать нетрезвой автомобилистке

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В Тюмени ДТП с нетрезвой автомобилисткой произошло около пяти часов утра на улице Монтажников. Медики скорой помощи, ехавшие с вызова, стали свидетелями того, как автомобиль SsangYong заехал в лесополосу и въехал в дерево.

Врачи осмотрели женщину и убедились, что она не нуждается в медицинской помощи, а также в том, что ее поведение неадекватно.

"Чтобы автомобилистка не уехала, ее путь преградили автомобилем неотложки и вызвали на место наряд ДПС, — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. — Водитель пояснила полицейским, что никуда не ехала. Показания алкотестера при ее освидетельствовании составили 1,26 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Прибывший на место ДТП муж дамы рассказал, что у нее случилось несчастье, и вечером она пошла погулять, больше он ее не видел".

Сотрудники ГИБДД составили на 32-летнюю тюменку административный материал по факту управления транспортом в состоянии опьянения. Ее ожидает лишение права управления транспортом на срок от полутора до двух лет и штраф 300 тысяч рублей.