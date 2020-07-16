Житель Заводоуковска убил бывшую сожительницу и заявил о ее исчезновении

В Заводоуковске обвинение в убийстве предъявлено 54-летнему местному жителю.

По версии следствия, ночью 9 июля к мужчине пришла бывшая сожительница. Между ними произошел конфликт на почве личных взаимоотношений. Разозлившись, что потерпевшая может разбудить престарелую мать, мужчина схватил деревянный брус дважды ударил женщину по голове. Утром он вывез ее тело в лес и спрятал. На следующий день, 11 июля, мужчина обратился в полицию с заявлением о безвестном исчезновении бывшей сожительницы, сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Мужчина был задержан и признал вину. Возбуждено уголовное дело