В Тюмени осуждена мошенница, похитившая у пенсионеров более 2 млн рублей

Калининский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 42-летней жительницы Московской области. В 2016 году женщина создала организованную преступную группу для хищения денег у пенсионеров.

Мошенники звонили пожилым людям от имени сотрудников Пенсионного фонда, сообщали, что грядет денежная реформа, и выясняли, есть ли у них дома наличные. После этого организатор группы с сообщником приезжали к жертвам на дом и подменяли настоящие деньги на билеты "банка приколов". У двух потерпевших мошенники украли еще и золотые украшения.

От действий группировки пострадали 10 пенсионеров. Размер ущерба составил более 2,2 млн. рублей.

Организатор, объявленная в розыск, была задержана в декабре 2019 года в Балашихе, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Суд назначил ей 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.