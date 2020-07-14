Тюменца оштрафовали на миллион за немаркированный алкоголь

16:38 14 июля 2020
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Фото: pixabay.com

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя, который намеревался сбыть крупную партию контрафактного алкоголя.

По версии следствия, с июля 2018 года по январь 2019 года мужчина незаконно приобрел и хранил в автомашине, складских помещениях, магазинах Тюмени для последующего сбыта контрафактную водку, коньяк и этиловый спирт общей стоимостью более 16 млн рублей. Алкогольная продукция была изъята сотрудниками полиции. Было возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, суд назначил тюменцу штраф в размере 1 млн рублей  в доход государства. Контрафактный алкоголь подлежит уничтожению.

Теги: алкоголь , штрафы
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