Тюменца оштрафовали на миллион за немаркированный алкоголь

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя, который намеревался сбыть крупную партию контрафактного алкоголя.

По версии следствия, с июля 2018 года по январь 2019 года мужчина незаконно приобрел и хранил в автомашине, складских помещениях, магазинах Тюмени для последующего сбыта контрафактную водку, коньяк и этиловый спирт общей стоимостью более 16 млн рублей. Алкогольная продукция была изъята сотрудниками полиции. Было возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, суд назначил тюменцу штраф в размере 1 млн рублей в доход государства. Контрафактный алкоголь подлежит уничтожению.