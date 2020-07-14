На улице Домостроителей иномарка сбила 2-летнего мальчика на самокате

За минувшие сутки в Тюмени произошло три ДТП с детьми, которые передвигались на велосипедах и самокате.

Вчера вечером на улице Домостроителей, 6а автомобиль Kia сбил двухлетнего мальчика на самокате.

"По предварительным данным, женщина, управлявшая автомобилем, не заметила, как ребенок выехал от подъезда. В результате столкновения мальчик получил травмы", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

На улице Беловежской Mitsubishi сбил 11-летнего велосипедиста. Водитель иномарки утверждает, что мальчик резко выехал из-за угла здания. Подросток получил травмы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Еще одна авария произошла на 6-м километре Салаирского тракта. Там 12-летний велосипедист ехал по пешеходному переходу, не спешившись. В этот момент его сбил Renault Sandero под управлением 58-летней женщины-водителя. Ребенок получил травмы.