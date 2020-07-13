В Тюмени вынесен приговор по делу о хищениях на 46 млн рублей

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор в отношении семи тюменцев, которые в зависимости от роли в преступлениях были признанными виновными в мошенничестве и пособничестве в мошенничестве.

Одна из них, жительница Тюмени, была генеральным директором компании по осуществлению операций с недвижимостью. В октябре 2016 года женщина создала организованную преступную группу для хищения денег и жилья. В ее состав в разное время вошли пять человек, в отношении двух из них материалы выделены в отдельное производство. Еще три лица в группу не входили, но участвовали в ряде ее преступлений.

Серию афер разными составами они совершили с октября 2016 года по январь 2018 года. Они всякими способами получали паспортные данные граждан. После этого находили людей, которые были внешне похожи на владельцев жилья, и продавали их квартиры. В некоторых случаях аферисты оформляли на собственников жилых помещений договоры займа денежных средств под залог их квартир, а полученные деньги похищали. Несколько квартир были проданы злоумышленниками с использованием подложных доверенностей от имени владельцев жилья.

Также по делу установлены факты хищения денег у двух кредитных учреждений, а также автомобиля у гражданина.

Потерпевшими по делу были признаны две организации и 18 граждан. Общая сумма причиненного им ущерба составила более 46 млн рублей.

Суд приговорил женщину-организатора преступной группы к 6 годам, а двух ее сообщников к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Остальным четверым соучастникам назначено лишение свободы условно на срок от 1 года 8 месяцев до 3 лет с испытательным сроком от 3 до 4 лет. Кроме того, суд удовлетворил заявленные иски на сумму свыше 13 млн. рублей.