Шесть тюменцев предстанут перед судом за покушение на сбыт 4 кг наркотиков

Прокуратура Тюмени утвердила обвинительное заключение в отношении шести жителей Тюмени и одного жителя Екатеринбурга, которые обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотических веществ.

По версии следствия, екатеринбуржец и двое тюменцев вошли в состав организованной преступной группы для сбыта наркотиков на территории Тюмени и области. Еще четверо тюменцев, среди них две девушки, в состав группы не входили, но участвовали в ряде преступлений. В октябре 2019 года наркодельцов задержала полиция.

"В ходе проведенных обысков, досмотров, а также из тайников было изъято более 4 кг различных наркотических средств", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. По решению суда обвиняемые заключены под стражу, вскоре дело рассмотрит суд.