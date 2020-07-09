В Тюмени автомобилистку осудили за ДТП, в котором пострадал 5-летний ребенок

Центральный районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 31-летней местной жительницы. Женщину признали виновной по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Дорожная авария произошла утром утром 19 декабря 2019 года. Автомобилистка на Ford Focus на перекрестке улиц Котовского и Холодильной при повороте налево на зеленый сигнал светофора не уступила дорогу автомобилю Тоyota Corolla, который двигался прямо. В результате столкновения пострадал 5-летний пассажир Тоyota. Мальчику был причинен тяжкий вред здоровью.

Суд назначил водителю Ford Focus 1 год ограничения свободы. Также он постановил взыскать в пользу пострадавшего мальчика 200 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда.