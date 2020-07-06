В Тюмени мужчина осужден за покушение на сбыт 50 кг наркотиков

Тюменский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 22-летнего жителя Томской области. Молодой человек был признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере.

В декабре 2019 года мужчина из тайника в лесном массиве в Вологодской области забрал более 50 кг наркотических средств. Часть запрещенных веществ для сбыта он оставил в тайнике в Свердловской области, а остальное намеревался сбыть в Новосибирске. Автомобиль под его управлением был остановлен на посту полиции в Тюменском районе. Наркотики нашли в чемодане в машине, а затем в тайнике в Свердловской области и изъяли.

Суд назначил молодому человеку 7 лет колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.