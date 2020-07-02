В Тюмени будут судить мошенников, менявших сантехнику по завышенной цене

В областном центре завершено расследование уголовного дела в отношении тюменцев, которые обвиняются в мошенничестве с причинением значительного ущерба семи пенсионерам.

Мужчины приходили в квартиры к пожилым людям и убеждали заключить договор на проведение сантехнических работ. Они срезали трубы в санузле и устанавливали другие. Цена при этом существенно завышалась. Так, за работу с одного из пенсионеров они взяли 32 тысячи рублей, хотя фактическая стоимость услуги не превышала 10 тысяч рублей.

Мошенники получили от семи пожилых людей деньги на общую сумму около 179 тысяч рублей. Аферисты были задержаны, было возбуждено уголовное дело, вскоре его рассмотрит суд, сообщает СУ СКР по Тюменской области.