Мошенники выманили у тюменца 270 тысяч рублей

Житель Тюмени лишился крупной суммы денег, поверив аферистам.

Мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что некто пытается списать деньги со счета тюменца, а также оформить кредит, и чтобы это предотвратить, службе безопасности необходимо озвучить банковские реквизиты. Мужчина сообщил эти сведения, с его счета аферисты похитили 270 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество", сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.