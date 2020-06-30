Мошенники выманили у тюменца 270 тысяч рублей

Житель Тюмени лишился крупной суммы денег, поверив аферистам.
Мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что некто пытается списать деньги со счета тюменца, а также оформить кредит, и чтобы это предотвратить, службе безопасности необходимо озвучить банковские реквизиты. Мужчина сообщил эти сведения, с его счета аферисты похитили 270 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество", сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.
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