В Тюменском районе главный инженер ЖЭП обвиняется в мошенничестве

17:01 26 июня 2020
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Фото: pixabay.com

В Тюменском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего главного инженера жилищно-эксплуатационных предприятий одного из муниципальных образований. Мужчина обвиняется в мошенничестве с использованием с лужебного положения.

По версии следствия, с октября 2017 по август 2019 года главный инженер изготовил 9 поддельных актов о выполнении токарных, сварочных и других работ лицами, которые эти работы не производили и не знали о них. После этого он предоставил акты бухгалтеру, сказав, что работы уже выполнены и необходимо составить договоры подряда. После мужчина получил деньги в кассе и потратил на свои нужды. Он похитил деньги на сумму около 180 тыс. рублей, сообщает СУ СКР по Тюменской области. Вскоре дело рассмотрит суд.

Теги: мошенничество
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