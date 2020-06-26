В Тюменском районе главный инженер ЖЭП обвиняется в мошенничестве

В Тюменском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего главного инженера жилищно-эксплуатационных предприятий одного из муниципальных образований. Мужчина обвиняется в мошенничестве с использованием с лужебного положения.

По версии следствия, с октября 2017 по август 2019 года главный инженер изготовил 9 поддельных актов о выполнении токарных, сварочных и других работ лицами, которые эти работы не производили и не знали о них. После этого он предоставил акты бухгалтеру, сказав, что работы уже выполнены и необходимо составить договоры подряда. После мужчина получил деньги в кассе и потратил на свои нужды. Он похитил деньги на сумму около 180 тыс. рублей, сообщает СУ СКР по Тюменской области. Вскоре дело рассмотрит суд.