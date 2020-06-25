В Ярковском районе в ДТП пострадали пять человек

Авария произошла на 121-м км автодороги Ялуторовск — Ярково вчера, 24 июня, в пять часов вечера.
Водитель Mitsubishi Lancer не учел дорожные и метеорологические условия, а также скорость движения, автомобиль занесло, и он столкнулся с Nissan Almera, ехавшим во встречном направлении.
В ДТП пострадали 5 человек. Водитель автомобиля Mitsubishi, житель Ярковского района, получил закрытую черепно-мозговую травму, не госпитализирован. Двое его пассажиров, молодые люди 18 и 20 лет, госпитализированы. В Nissan пострадали два человека, жители Нового Уренгоя: женщина 1984 года рождения получила сотрясение головного мозга, не госпитализирована, ее 8-летняя дочь была госпитализирована с диагнозом открытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга.
Как сообщает Госавтоинспекция Тобольска, водительский стаж управлявшего Mitsubishi Lancer молодого человека 2001 года рождения — 1 год. Обстоятельства ДТП выясняются.
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