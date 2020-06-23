В Тюменской области водителя грузовика осудили за ДТП с двумя погибшими

Заводоуковский районный суд вынес приговор 39-летнему гражданину Республики Монголия. Мужчина был признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух человек.

Трагическое ДТП произошло 7 апреля 2020 года под Заводоуковском. Мужчина на служебном грузовом автомобиле Volvo c полуприцепом в условиях снегопада не справился с управлением, грузовик вынесло на встречную полосу. Водитель сумел вернуть машину на свою полосу, а полуприцеп нет, и в него врезался автомобиль Kia Rio. 65-летний водитель и пассажирка — его супруга — скончались на месте ДТП.

Гражданин Монголии признал свою вину в ДТП. Суд назначил ему 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, на 3 года он лишен права управления транспортом. В пользу троих сыновей погибших суд взыскал в водителя 1,5 млн рублей в счет возмещения морального вреда, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.