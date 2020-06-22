В Вагайском районе подросток на мотоцикле сбил 6-летнюю девочку

14:28 22 июня 2020
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Фото: pixabay.com

ДТП с участием детей произошло вчера, 21 июня, в селе Черное Вагайского района. 

В десять часов вечера напротив дома №7 по улице Новой 14-летний подросток на мотоцикле "Минск" совершил наезд на 6-летнего пешехода.

"Девочка получила телесные повреждения, госпитализирована. Транспортное средство, незарегистрированое в ГИБДД, было задержано на специализированную стоянку", — сообщает Госавтоинспекция Тобольска. Проводится административное расследование.

Теги: дети , ДТП , пешеходы
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