В Вагайском районе подросток на мотоцикле сбил 6-летнюю девочку

ДТП с участием детей произошло вчера, 21 июня, в селе Черное Вагайского района.
В десять часов вечера напротив дома №7 по улице Новой 14-летний подросток на мотоцикле "Минск" совершил наезд на 6-летнего пешехода.
"Девочка получила телесные повреждения, госпитализирована. Транспортное средство, незарегистрированое в ГИБДД, было задержано на специализированную стоянку", — сообщает Госавтоинспекция Тобольска. Проводится административное расследование.
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