В Тюмени водитель легковушки выплатит компенсацию пострадавшему мотоциклисту

Калининский районный суд Тюмени взыскал с водителя компенсацию морального вреда в пользу пострадавшего мотоциклиста.

ДТП произошло вечером 24 августа 2019 года на улице Московский тракт. Водитель "Лады" при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Honda. В результате столкновения мотоциклист получил средней тяжести вред здоровью.

Виновник ДТП был признан виновным по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего) и лишен водительских прав на полтора года.

Пострадавший мотоциклист обратился в суд с иском о возмещении морального вреда.

"Суд, рассмотрев дело, утвердил между сторонами мировое соглашение, по которому виновник аварии добровольно выплачивает потерпевшему 70 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.