У тюменца изъяли 1,5 кг наркотиков

В Тюмени 27-летний местный житель подозревается в попытке сбыта наркотиков в особо крупном размере.
В ходе проверки оперативной информации сотрудники полиции установили слежку за машиной, на которой передвигался мужчина. При личном досмотре молодого человека и обыске автомобиля были обнаружены и изъяты 45 свертков с наркотическим веществом.
В квартире по улице Депутатской были найдены и изъяты несколько видов наркотиков, общая масса изъятого составила 1,5 кг.
Также было установлено, что тюменец является организатором интернет-магазина по продаже запрещенных препаратов, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области. Возбуждено уголовное дело.
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