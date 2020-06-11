У тюменца изъяли 1,5 кг наркотиков

В Тюмени 27-летний местный житель подозревается в попытке сбыта наркотиков в особо крупном размере.

В ходе проверки оперативной информации сотрудники полиции установили слежку за машиной, на которой передвигался мужчина. При личном досмотре молодого человека и обыске автомобиля были обнаружены и изъяты 45 свертков с наркотическим веществом.

В квартире по улице Депутатской были найдены и изъяты несколько видов наркотиков, общая масса изъятого составила 1,5 кг.

Также было установлено, что тюменец является организатором интернет-магазина по продаже запрещенных препаратов, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области. Возбуждено уголовное дело.