На улице Тимофея Чаркова машину от удара отбросило на пешехода

12:38 11 июня 2020
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Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Авария с участием пешехода произошла в Тюмени вчера, 11 июня, на улице Тимофея Чаркова у СНТ "Трудовик".

Автомобиль Toyota Camry въехал в заднюю часть автомобиля Toyota Corolla, который пропускал  пешехода на  пешеходном переходе. От удара Toyota Corolla отбросило на 16-летнюю девушку, переходившую улицу по зебре.

"Предварительно, у пострадавшей легкие повреждения. Обстоятельства ДТП выясняются", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. 

Теги: ДТП
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