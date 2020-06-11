На улице Тимофея Чаркова машину от удара отбросило на пешехода

Авария с участием пешехода произошла в Тюмени вчера, 11 июня, на улице Тимофея Чаркова у СНТ "Трудовик".
Автомобиль Toyota Camry въехал в заднюю часть автомобиля Toyota Corolla, который пропускал пешехода на пешеходном переходе. От удара Toyota Corolla отбросило на 16-летнюю девушку, переходившую улицу по зебре.
"Предварительно, у пострадавшей легкие повреждения. Обстоятельства ДТП выясняются", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
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