В Тюмени горел жилой дом на улице Новогодней

Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

Пожар в двухэтажном жилом доме по адресу улица Новогодняя, 56 произошел сегодня, 11 июня. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 08:40.

Первые пожарные подразделения прибыли на место спустя 4 минуты. Огнеборцам удалось быстро остановить распространение огня. Горение было ликвидировано, сейчас ведутся работы по разбору и проливке деревянных конструкций дома.

"В ходе тушения пожара из дома была спасена и передана бригаде скорой медицинской помощи женщина", — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.

В результате пожара огнем повреждена кровля, стена и внутренняя отделка дома на площади 70 квадратных метров, причина пожара устанавливается.