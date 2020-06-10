В Тюмени трое вымогателей удерживали мужчину в кладовке

В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего мужчины и двух его сыновей 1992 и 1997 годов рождения, которые силой удерживали молодого человека и вымогали у него деньги.

Установлено, что 22 ноября 2019 года трое мужчин обманным путем заманили незнакомого им тюменца в жилой дом по улице Бастрыгина, которое заранее арендовали.

Они связали мужчине руки и ноги скотчем и закрыли его в кладовой. На протяжении нескольких дней похитители с применением насилия вымогали у молодого человека передачи 2 млн рублей за освобождение.

27 ноября 2019 года, когда потерпевшего вывели в комнату, чтобы накормить, ему удалось убежать Он сообщил о случившемся в правоохранительные органы.

В отношении злоумышленников было возбуждено уголовное дело по п."а" ч.2 ст.127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору), п."б" ч.3 ст.163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в целях получения имущества в особо крупном размере).