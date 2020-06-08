В Тюмени осужден водитель, который сбил 4-летнюю девочку на пешеходном переходе

Калининский районный суд Тюмени вынес приговор 25-летнему мужчине, признанному виновным по ч.1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

ДТП произошло 16 декабря 2019 года на улице Барнаульской. Водитель на Hunday Solaris в условиях гололеда со скоростью, не обеспечивавшей контроль за движением, по неосторожности допустил наезд 4-летнюю девочку. Ребенок с младшей сестрой и мамой переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшей девочке был причинен тяжкий вред здоровью.

Суд назначил водителю 1 год ограничения свободы, на 1 год он лишен права управления транспортом. Также суд взыскал с мужчины в пользу потерпевшей 200 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда.