Трех тюменцев задержали за серию краж из домовладений

В тюменскую полицию поступил ряд заявлений от граждан, которые стали жертвами краж из домовладений. Вскоре подозреваемые в хищениях были установлены и задержаны.

В преступную группу входили три тюменца, один 1991 года рождения, двое — 2000 года рождения. Было установлено,что мужчины действовали без определенного плана. Они арендовали автомобиль и ехали в один из поселков Тюменского района. Здесь они случайным образом выбирали дом, убеждались, что внутри никого, и выставив окно, пробирались внутрь. Тюменцы похищали бытовую технику и металлические предметы, украденное сдавали в комиссионные магазины и пункты приема металлолома.

"Установлена причастность фигурантов к трем кражам, совершенным в период с 6 по 15 апреля. В одном из эпизодов ущерб причиненный потерпевшему превысил 1,5 млн рублей, общая сумма устанавливается", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".