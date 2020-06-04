На тюменской трассе задержали водителя с 5 кг наркотиков

Фото: пресс-служба УМВД России по Тюменской области

На автодороге Тюмень — Ишим— Омск полицейскими изъято из незаконного оборота порядка 5 кг гашиша.

Сотрудники полиции задержали 41-летнего жителя Новосибирской области, перевозившего наркотики из Санкт-Петербурга в Новосибирск. В багажнике его автомобиля полицейские обнаружили три брикета с гашишем массой 3 кг, предназначенные для последующего сбыта. Также мужчина оборудовал в своем автомобиле тайники, где хранил еще два брикета с гашишем массой около 2 кг.

Возбуждено уголовное дело, мужчину проверяют на причастность к ряду аналогичных преступлений на территории других регионов, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.