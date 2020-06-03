В Тюмени сотрудника колонии будут судить за взятки

В областном центре завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника ФКУ ИК-2 УФСИН России по Тюменской области. 27-летний мужчина обвиняется в получении взятки за незаконные действия и мелком взяточничестве.

С августа 2019 по март 2020 года сотрудник исправительного учреждения города проносил для осужденного через контрольно-пропускной пункт мобильные телефоны, комплектующие к ним и другие запрещенные в колонии устройства. За незаконные услуги работник колонии получил взятки на сумму более 200 тысяч рублей, сообщает СУ СКР по Тюменской области. Вскоре дело рассмотрит суд.