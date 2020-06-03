В Тюмени на пешеходном переходе сбили школьницу

16:11 03 июня 2020
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Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Сегодня, 3 июня, в областном центре 10-летняя школьница была сбита на нерегулируемом пешеходном переходе на перекрестке улиц Казачьи луга и Вересковой. 32-летний  водитель Kia Rio пояснил, что отвлекся от управления машиной и не заметил пешехода вовремя.

По предварительной информации, девочка получила ссадину колена.

"Это уже второй ребенок, ставший участником ДТП на этом перекрестке в текущем году", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. 

Теги: дети , ДТП , пешеходы
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