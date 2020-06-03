В Тюмени на пешеходном переходе сбили школьницу

Сегодня, 3 июня, в областном центре 10-летняя школьница была сбита на нерегулируемом пешеходном переходе на перекрестке улиц Казачьи луга и Вересковой. 32-летний водитель Kia Rio пояснил, что отвлекся от управления машиной и не заметил пешехода вовремя.
По предварительной информации, девочка получила ссадину колена.
"Это уже второй ребенок, ставший участником ДТП на этом перекрестке в текущем году", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
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