В Тюмени на пешеходном переходе сбили школьницу

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Сегодня, 3 июня, в областном центре 10-летняя школьница была сбита на нерегулируемом пешеходном переходе на перекрестке улиц Казачьи луга и Вересковой. 32-летний водитель Kia Rio пояснил, что отвлекся от управления машиной и не заметил пешехода вовремя.

По предварительной информации, девочка получила ссадину колена.

"Это уже второй ребенок, ставший участником ДТП на этом перекрестке в текущем году", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.