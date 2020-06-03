В Тюмени изъяли 40 тыс. бутылок немаркированного алкоголя

Фото: пресс-служба УМВД России по Тюменской области

Полиция изъяла немаркированный алкоголь на общую сумму 9 млн рублей, который хранился в одном из складских помещений областного центра. Продукция предназначалась для реализации на территории Тюменской области.

Полицейские установили и задержали лицо, арендовавшее склад. Им оказался 49-летний житель Тюмени, который купил для дальнейшей продажи более 40 тыс. бутылок немаркированного алкоголя. В общей сложности из незаконного оборота было изъято более 21 тыс. литров алкогольной продукции.

Возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.171.1 УК РФ "Приобретение, хранение, сбыт товаров и продукции без маркировки, предусмотренной законодательством РФ".