Пьяный тюменец сбил 11-летнего велосипедиста и попытался скрыться

В Тюмени 66-летний пенсионер на Daewoo Matiz сбил 11-летнего мальчика на велосипеде. Инцидент произошел вчера на улице Мельзаводской в семь вечера. ДТП случилось на выезде из двора.

Водитель попытался скрыться на машине с места ДТП. Он проехал около 50 метров, но его задержал отец мальчика и удерживал до приезда сотрудников ДПС.

Алкотестер показал, что водитель пьян. Пенсионер пояснил, что захотел есть и поехал за продуктами.

"Ребенок получил в ДТП травму ноги. По словам папы, сегодня ему будут делать операцию. Обстоятельства ДТП выясняются", —Госавтоинспекция Тюменской области.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области