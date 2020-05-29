Пьяный тюменец сбил 11-летнего велосипедиста и попытался скрыться

В Тюмени 66-летний пенсионер на Daewoo Matiz сбил 11-летнего мальчика на велосипеде. Инцидент произошел вчера на улице Мельзаводской в семь вечера. ДТП случилось на выезде из двора.
Водитель попытался скрыться на машине с места ДТП. Он проехал около 50 метров, но его задержал отец мальчика и удерживал до приезда сотрудников ДПС.
Алкотестер показал, что водитель пьян. Пенсионер пояснил, что захотел есть и поехал за продуктами.
"Ребенок получил в ДТП травму ноги. По словам папы, сегодня ему будут делать операцию. Обстоятельства ДТП выясняются", —Госавтоинспекция Тюменской области.
Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
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