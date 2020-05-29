В Тюмени 16-летний подросток на "Ладе" пытался скрыться от автоинспекторов

Сотрудникам ГИБДД пришлось преследовать подростка, который разъезжал по городу на автомобиле деда.

В четвертом часу утра на улице Московский тракт, 14 автоинспекторы заметили автомобиль "Лада", водитель которого пытался развернуться за несколько десятков метров до патрульного автомобиля. Сотрудники ГИБДД стали преследовать автомобиль, призывая водителя остановиться по громкоговорящей связи, но он не реагировал.

Преследование продолжилось по объездной дороге, затем водитель развернулся и поехал по Салаирскому тракту. К преследованию присоединились несколько нарядов ДПС.

На 53-м километре Салаирского тракта "Лада" съехала в лес, поехала по бездорожью и застряла в грязи. Водителем оказался 16-летний парень, с ним был пассажир. На водителя в присутствии матери составили административный материал за езду на автомобиле без права управления транспортом.

"Выяснилось, что ключи от машины он взял у деда, пока тот спал. Подросток делал это уже не первый раз. Кстати, мама знала о ночных поездках сына, но не думала, что они могут закончиться оформлением административных материалов в ГИБДД", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.