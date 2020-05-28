Осужденный тюменец перед отправкой в колонию попался еще на двух преступлениях

15:15 28 мая 2020
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Калининский районный суд Тюмени вынес приговор 21-летнему мужчине, который был признан виновным в управлении транспортом в состоянии опьянения и в приобретении наркотиков.

Молодому человеку, осужденному за пьяное вождение, суд заменил условное наказание на реальное. Ему предстояло отбывать шесть месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Пока тюменец не уехал в колонию из-за задержки с документами, он совершил еще два преступления: через тайник приобрел два свертка с мефедроном и вновь управлял автомобилем в состоянии опьянения.

Суд окончательно назначил тюменцу к отбытию  1 год 7 месяцев лишения свободы  в исправительной колонии общего режима. На 2 года 10 месяцев он лишен права управления транспортом, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

 

Теги: наркотики , пьяные водители
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