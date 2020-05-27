В Тюменской области зарегистрировано около 10,5 тысяч случаев присасывания клещей

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Всего с начала регистрации клещевой активности(с 12 марта) по состоянию на 26 мая в области зарегистрировано 10471 обращение по поводу присасывания клещей, из них 2 597 - дети от 0 до 14 лет.

Первый в этом году случай заболевания клещевым боррелиозом зарегистрирован 14 мая, случаев заболевания клещевым энцефалитом пока не выявлено.

Снятых клещей рекомендуется исследовать на наличие возбудителей инфекционных болезней в лаборатории ФБУН "Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии" Роспотребнадзора. С начала эпидсезона 2020 года исследовано от населения 1 028 клещей: в 22 (2,1 %) обнаружен антиген вируса энцефалита, в 540 (52,5 %) - возбудитель боррелиоза.

В случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью. Жителям Тюмени окажут помощь в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы (ул. Ленина, 69). Жителям области - в областных больницах в муниципальных образованиях.

В целях предотвращения присасывания клещей в местах массового отдыха, на территориях детских садов, школ, медицинских организаций, объектов культуры и спорта, кладбищ проводятся акарицидные обработки. Всего обработано более 3,5 тыс. га.

Роспотребнадзор напоминает: наиболее эффективным методом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация. C начала года привки поставили 42 883 человека, в том числе 11 013 - дети до 14 лет.