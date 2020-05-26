В тюменском селе двое подростков попали в ДТП на мотоцикле

В селе Вагай Омутинского района сегодня днем мотоцикл, на котором ехали мальчики 14 и 12 лет, на глазах инспекторов ДПС опрокинутся в кювет.

Наряд ДПС патрулировал участок дороги в населенном пункте, когда навстречу выехали подростки на мотоцикле "Индиго". Увидев полицейских, 14-летний водитель мотоцикла не справился с управлением.

По предварительным данным, 14-летний водитель мотоцикла поранил ногу, 12-летний пассажир получил различные повреждения, доставлен в больницу для оказания помощи.

Мотоцикл принадлежит местной жительнице, которая дала его покататься своему сыну- подростку, не достигшему 16-летнего возраста, а он, в свою очередь, разрешил взять мотоцикл друзьям. Материал по данному факту будет направлен в подразделение по делам несовершеннолетних для правовой оценки, отметили в областной Госавтоинспекции.