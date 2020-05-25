Пьяный водитель вернулся на место ДТП, чтобы еще раз стукнуть авто

Тюменский районный суд вынес приговор 43-летнему жителю поселка Боровский. Мужчина был осужден к лишению свободы за повторное вождение в состоянии опьянения.

6 декабря 2019 года мужчина пил водку у своего приятеля, а потом сел за руль автомобиля Lada Samara. Когда он стал отъезжать от дома, то столкнулся с Mitsubishi Lancer. Мужчина уехал, но потом вернулся обратно, чтобы еще раз стукнуть иномарку. После этого пьяный водитель оставил место ДТП. Он был задержан у своего дома и отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

В 2018 году мужчина был оштрафован за отказ от прохождения освидетельствования на 30 тыс. рублей и лишен водительских прав на полтора года.

Суд с учетом судимости назначил ему 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. На 2 года он лишен права управления транспортом.