На тюменской трассе у пассажира нашли полкилограмма наркотиков

На 317-м километре автодороги Екатеринбург — Тюмень автоинспекторы обнаружили у пассажира автомобиля 400 грамм наркотических веществ.

Сотрудники ГИБДД остановили иномарку для проверки документов у водителя. Ехавший с ним мужчина при виде автоинспекторов заметно занервничал. При досмотре багажа пассажира были обнаружены наркотики в особо крупном размере. В отношении 35-летнего жителя Московской области было возбуждено уголовное дело

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, в ходе оперативной работы сотрудники полиции обнаружили в лесных массивах Первоуральского городского округа Свердловской области четыре тайника с наркотиками. В общей сложности было изъято более 3,3 килограмма наркотических веществ.