Тюменца осудили за покушение на сбыт килограмма наркотиков

Тобольский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя Тюмени. Мужчина был признан виновным в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.
В конце октября 2019 года мужчина приехал в Тобольск для сбыта наркотиков через тайники. В ноябре тюменец был задержан сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков возле одного из домов, в подъезде которого сделал две закладки.
Наркотики нашли на съемной квартире и в еще нескольких тайниках. Всего по делу было изъято более 1 кг запрещенных веществ, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
Суд назначил тюменцу 7 лет исправительной колонии строгого режима.
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