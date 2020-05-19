Тюменца осудили за покушение на сбыт килограмма наркотиков

Тобольский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя Тюмени. Мужчина был признан виновным в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

В конце октября 2019 года мужчина приехал в Тобольск для сбыта наркотиков через тайники. В ноябре тюменец был задержан сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков возле одного из домов, в подъезде которого сделал две закладки.

Наркотики нашли на съемной квартире и в еще нескольких тайниках. Всего по делу было изъято более 1 кг запрещенных веществ, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Суд назначил тюменцу 7 лет исправительной колонии строгого режима.