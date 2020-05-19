В Тюмени водитель выплатит сбитому пешеходу 300 тыс. рублей

Центральный районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 21-летнего местного жителя. Молодой человек был признан виновным по ч.1 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

ДТП произошло 15 декабря 2019 года. Около 17 часов водитель Кia у регулируемого перекрестка на улицах Магистральной — Избышева, чтобы объехать стоявшие впереди машины, пересек на красный запрещающий сигнал светофора сплошную линию, выехал на встречную полосу и на пешеходном переходе сбил молодого человека. Ему был причинен тяжкий вред здоровью.

Суд назначил водителю 1 год ограничения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. Также в пользу осужденного взыскано 300 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда.