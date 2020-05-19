На тюменской трассе задержали нетрезвую женщину, везшую 5-летнего ребенка

На трассе Курган — Тюмень автоинспекторы отстранили от управления транспортом 38-летнюю женщину, находившуюся в состоянии алкогольного опьянения.

Автомобиль Toyota не остановился по требованию сотрудников ГИБДД, полицейские догнали и остановили машину. Кроме женщины в салоне находилась 5-летняя девочка, ее дочь.

38-летняя водитель, у которой присутствовали признаки сильного алкогольного опьянения, ехала из Исетска в Тюмень. От прохождения освидетельствования она отказалась. Во время заполнения административных документов женщина ударила инспектора по лицу. Сотрудник по делам несовершеннолетних передала ребенка приехавшим на место инцидента родственникам.

"Ранее водитель Toyota не задерживалась за рулем под воздействием алкоголя. Сотрудникам ГИБДД она пояснила, что на даче у подруги отмечала день рождения старшего сына, пила пиво", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.