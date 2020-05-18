Перед судом предстанет тоболяк, расстрелявший женщину на улице

В Тобольске окончено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве местной жительницы.

Трагедия произошла ночью 1 марта 2020 года в микрорайоне Менделеево, сообщает СУ СКР по Тюменской области. Тоболяк с незарегистрированным охотничьим ружьем пришел к подъезду дома, где встретил компанию молодых людей, с которыми до этого выпивал. Он подошел к одной из женщин и с близкого расстояния выстрелил ей из ружья в живот. Она скончалась на месте. Стрелявший был задержан и заключен под стражу.

Вскоре уголовное дело рассмотрит суд.