На водителя манипулятора, обрушившего надземный переход, завели уголовное дело

15:48 15 мая 2020
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Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Прокуратура Тюменского района провела проверку инцидента с обрушением надземного пешеходного перехода на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, которое произошло днем 8 мая.

Водитель манипулятора не опустил стрелу и зацепил ею надземный пешеходный переход на 14-м километре трассы. В результате переход рухнул.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ст. 168 УК РФ (повреждение чужого имущества по неосторожности).

Теги: ДТП , уголовное дело
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