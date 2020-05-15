На водителя манипулятора, обрушившего надземный переход, завели уголовное дело

Прокуратура Тюменского района провела проверку инцидента с обрушением надземного пешеходного перехода на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, которое произошло днем 8 мая.
Водитель манипулятора не опустил стрелу и зацепил ею надземный пешеходный переход на 14-м километре трассы. В результате переход рухнул.
В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ст. 168 УК РФ (повреждение чужого имущества по неосторожности).
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