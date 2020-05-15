Поехал за щенком: на тюменской трассе нетрезвый водитель опрокинулся в кювет

Дорожная авария произошла вчера, 14 мая, на 3-м километре подъездной автодороги к деревне Чугунаево в Нижнетавдинском районе. Там опрокинулся автомобиль Honda Partner.
Водитель в состоянии опьянения превысил безопасную скорость, показания алкотестера составили 1,41 мг/л в выдыхаемом воздухе.
В ДТП травмы головы и туловища получил 35-летний пассажир иномарки.
"По имеющимся сведениям, приятели из деревни Малый Хутор ездили в деревню Большой Хутор за щенком", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
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