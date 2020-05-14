В Тобольском районе обезвредили снаряд времен гражданской войны

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

Вблизи деревни Ушакова Тобольского района в ходе посевных работ нашли артиллерийский снаряд. На место прибыли сотрудники инженерно-технического отделения отряда мобильного особого назначения управления Росгвардии по Тюменской области.

"Оперативно прибывшие специалисты ОМОН идентифицировали подозрительную находку как боевой артиллерийский снаряд времен гражданской войны со следами сильной коррозии", — сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Тюменской области.

Боеприпас был обезврежен на месте.