В Тобольском районе обезвредили снаряд времен гражданской войны

15:28 14 мая 2020
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Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

Вблизи деревни Ушакова Тобольского района в ходе посевных работ нашли артиллерийский снаряд. На место прибыли сотрудники инженерно-технического отделения отряда мобильного особого назначения управления Росгвардии по Тюменской области.

"Оперативно прибывшие специалисты ОМОН идентифицировали подозрительную находку как боевой артиллерийский снаряд времен гражданской войны со следами сильной коррозии", — сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Тюменской области.

Боеприпас был обезврежен на месте.

Теги: Гражданская война , находка , ОМОН
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