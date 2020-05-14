На трассе Тюмень — Омск в ДТП погиб пассажир иномарки

Трагическое ДТП произошло сегодня ночью, 14 мая, около 03:15 в Ялуторовском районе. На 49-м километре трассы Тюмень — Омск в кювет опрокинулся автомобиль Kia Rio.

Предположительно, 26-летний водитель, житель Нижневартовска, не справился с управлением. Автомобиль выехал на обочину, затем слетел в кювет.

В ДТП погиб 20-летний пассажир Kia, еще один пассажир 20 лет госпитализирован с тяжелыми повреждениями. Водитель получил травму.

"По предварительным данным, машина ехала из Казахстана в сторону севера области. Незадолго до ДТП, на 40-м километре автодороги Тюмень-Омск, автомобиль был остановлен инспекторами ДПС, водитель привлечен к административной ответственности за неиспользование ремней безопасности", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.