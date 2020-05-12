Житель Казанского района застрелил знакомого при ссоре

Фото предоставлено СУ СКР по Тюменской области

Обвинение в убийстве предъявлено 29-летнему жителю села Ильинка Казанского района Тюменской области.

Трагедия произошла 10 мая во дворе частного домовладения. Мужчина в ходе ссоры выстрелил из двуствольного гладкоствольного ружья в живот знакомому. От ранения мужчина скончался на месте.

Стрелявший был обезоружен и задержан, сообщает СУ СКР по Тюменской области. Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), решается вопрос о мере пресечения.