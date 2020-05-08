На месте ДТП у села Яр открыто движение

Возле села Яр было полностью перекрыто движение из-за ДТП, в результате которого был поврежден надземный пешеходный переход. Движение запущено в реверсивном режиме.
Авария произошла сегодня, 8 мая, на 15-м км автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. Там упала конструкция надземного пешеходного перехода, перекрыв все полосы движения.
Предварительно, "КамАЗ"-манипулятор задел конструкцию стрелой, из-за чего и произошло обрушение. Никто не пострадал, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
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