На месте ДТП у села Яр открыто движение

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Возле села Яр было полностью перекрыто движение из-за ДТП, в результате которого был поврежден надземный пешеходный переход. Движение запущено в реверсивном режиме.

Авария произошла сегодня, 8 мая, на 15-м км автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. Там упала конструкция надземного пешеходного перехода, перекрыв все полосы движения.

Предварительно, "КамАЗ"-манипулятор задел конструкцию стрелой, из-за чего и произошло обрушение. Никто не пострадал, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.